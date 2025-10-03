La Fiscalía de la Nación dispuso una serie de investigaciones preliminares a raíz de los hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones realizadas en Lima los días 20 y 21 de setiembre.

Según informó el Ministerio Público, seis policías resultaron agredidos en el marco de estas protestas, lo que motivó la apertura de diligencias por presunto delito de disturbios.

Los efectivos afectados fueron identificados como Cristian Roca, Asael Rojas, Beatriz Huamaní, Rommel Urribarri, Joel Vila y Jenny Manga. Todos ellos recibieron atención médica en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”.

La investigación principal se encuentra a cargo de la Sétima Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, a través de su Quinto Despacho, que busca determinar la responsabilidad de quienes resulten implicados en las agresiones.

De manera paralela, el mismo despacho abrió otras dos carpetas fiscales por disturbios en la zona de la avenida Abancay. En estos casos, los investigados son los ciudadanos Aaron Bellido y Emanuel Román. Ambos fueron señalados por participar en incidentes ocurridos en el Cercado de Lima durante las movilizaciones.

A estas diligencias se suman las indagaciones en curso del Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Penal, que tiene bajo investigación a Franco Quispe y a Samuel Rodríguez. Este último cumple actualmente prisión preventiva por tres meses.

“Cabe precisar que los demás procesados vienen siendo investigados en libertad y en condición de citados”, detalla el comunicado fiscal.

Asimismo, la Primera Fiscalía Penal de La Victoria-San Luis (Primer Despacho) abrió una investigación independiente contra Dionicio Palomino, por presunto delito de daño simple. Este caso está vinculado a los disturbios registrados en el cruce de la avenida Manco Cápac con el jirón Misti.