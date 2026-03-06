La situación que enfrenta el transporte urbano en Lima motivó a diversos gremios del sector a emitir un comunicado público.

En el documento expresaron su preocupación por las dificultades que atraviesan las empresas que prestan el servicio, las cuales aseguran que el incremento de la violencia y los mayores costos operativos están complicando su funcionamiento.

Según indicaron, conductores, cobradores y otros trabajadores del sector vienen siendo blanco de extorsiones y ataques contra las unidades. También señalaron que se han registrado asesinatos relacionados con esta problemática, lo que ha generado temor entre quienes trabajan en el transporte público y ha llevado a algunos conductores a dejar de operar por razones de seguridad.

Los gremios también señalaron que varias empresas han dejado de funcionar y que otras han optado por reducir la cantidad de unidades en circulación. De acuerdo con el pronunciamiento, el aumento del precio de combustibles, repuestos y mantenimiento está impactando en la sostenibilidad económica de las compañías.

