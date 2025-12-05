Trágico hallazgo en Lurigancho-Chosica. Un hombre fue encontrado muerto dentro de su automóvil, estacionado a la altura de la autopista Ramiro Prialé. Vecinos indicaron que el vehículo permaneció allí desde la madrugada, provocando congestión vehicular durante la mañana.

Según Exitosa, en la calle Los Robles, en Lurigancho-Chosica, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre dentro de su vehículo gris, con placa B8U-460, estacionado en una vía sin asfaltar junto a un inmueble.

La víctima fue identificada como Abilio Espinoza Chuco, de unos 50 años, quien habría trabajado como transportista de vehículos de carga pesada.

De acuerdo con información preliminar, el hombre residía y laboraba en el distrito de Santa Clara y se dirigía hacia Lurigancho-Chosica pasada la medianoche.

Según testigos, habría arribado alrededor de las 2:00 a. m. en su vehículo a la calle Los Robles, donde permaneció estacionado durante toda la madrugada y parte de la mañana de este jueves 4 de diciembre.

Alrededor de las 3 p.m. de este jueves, un vecino de la zona descubrió la escena. Encontró el cuerpo del hombre fallecido en los asientos traseros del vehículo, percatándose del hecho porque el auto estaba causando congestión en la vía.

Además, dicho medio señaló que Javier Marquiño, jefe de Serenazgo de Carapongo, informó que durante las diligencias policiales en el lugar se hallaron botellas de licor, restos de comida y preservativos.

Marquiño agregó que otra persona podría haber estado dentro del vehículo y posiblemente se llevó las pertenencias del fallecido, ya que no se encontraron su teléfono móvil, documento de identidad ni billetera.

De acuerdo con la autoridad de Serenazgo, el cuerpo del fallecido presentaba restos de comida en la boca y las vías nasales. Se manejan hipótesis de muerte por atragantamiento o por ingestión de sustancias tóxicas con el fin de robar sus pertenencias.