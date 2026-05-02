Al menos diez viviendas quedaron inhabitables tras el incendio de gran magnitud ocurrido ayer en la zona de El Mirador, en la calle Progreso, que conecta con la avenida 17 de Noviembre, en el distrito de Independencia. El fuego comenzó durante la tarde y se propagó rápidamente entre casas construidas con madera y calamina.

Vecinos señalaron que la cercanía entre las viviendas y los materiales inflamables facilitaron la expansión de las llamas.

Las labores del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se complicaron por el difícil acceso a la zona, ubicada en una parte alta, lo que obligó a los rescatistas a subir decenas de escaleras para llegar al lugar.

La emergencia también se vio afectada por vehículos mal estacionados que bloquearon el paso de las unidades y por viviendas cerradas con candado, ya que varios residentes habían salido por el feriado largo. Ante ello, los propios vecinos ayudaron a trasladar mangueras y abastecer de agua.

La Policía Nacional del Perú intervino a dos personas presuntamente vinculadas al origen del incendio, una de ellas menor de edad, mientras continúan las investigaciones.