El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó el retiro del mercado de un lote del medicamento Metformina 850 mg, fabricado por CIFARMA S.A.C. y comercializado por Perufarma S.A..

La medida se adoptó tras detectarse una partícula extraña en uno de sus comprimidos.

El lote afectado corresponde al 20601775 de la marca PF Genéricos, en presentación de 100 comprimidos recubiertos y con registro sanitario EN-05802. El hallazgo fue reportado por un consumidor que adquirió el producto en una botica de Lima, lo que llevó a la empresa a inmovilizar el lote y activar un retiro preventivo.

Como precaución adicional, Perufarma dispuso el retiro voluntario de todos los productos de la marca PF Genéricos, no solo del lote comprometido.

La empresa informó a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y habilitó canales de atención para consultas y devoluciones: el teléfono (01) 711-7000 anexo 110 y el correo defensoriadelcliente@perufarma.com.pe.

El Indecopi exhortó a los consumidores a suspender el uso del medicamento si notan alguna irregularidad y a reportar el caso a las autoridades competentes. En caso de efectos adversos, recomendó registrar el incidente mediante la plataforma NotiMed de la Digemid.

El retiro fue comunicado a través del Sistema de Alertas de Consumo del Indecopi, herramienta que difunde información sobre productos que puedan representar riesgos no previstos para la salud o seguridad. Este sistema recibe reportes de proveedores y entidades del Estado para garantizar una reacción oportuna ante posibles incidentes.

Las acciones emprendidas por Perufarma serán supervisadas por el Indecopi y la Digemid, a fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para casos de riesgo sanitario.