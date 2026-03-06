El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) definirá el establecimiento penitenciario donde Adrián Villar cumplirá los nueve meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial. El joven de 21 años es investigado por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Según informó el INPE a la Agencia Andina, el nombre del penal donde será recluido se dará a conocer mañana, viernes 6 de marzo, una vez que se complete el procedimiento de clasificación correspondiente.

Como parte de ese proceso, Villar fue trasladado desde la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, en La Victoria, hasta el penal Ancón II. Previamente también fue llevado al Instituto de Medicina Legal para cumplir con las evaluaciones iniciales tras la medida dispuesta por el Poder Judicial.

De acuerdo con la normativa del sistema penitenciario, el interno pasa por la revisión de documentos, un examen médico y el registro de sus datos en el sistema del INPE.