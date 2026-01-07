El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que entre julio y diciembre del 2025 se ejecutaron cerca de 4100 requisas en establecimientos penitenciarios a nivel nacional, como parte de las acciones para frenar la extorsión y otras actividades delictivas que se originan desde los penales.

La entidad señaló que esta cifra representa un aumento superior al 28% frente a los registros de periodos anteriores.

Durante estos operativos se aplicó el apagón eléctrico en los centros penitenciarios, con el objetivo de impedir comunicaciones no autorizadas con el exterior. Como resultado de las intervenciones, se incautaron 950 teléfonos celulares, alrededor de 1400 accesorios y más de 4500 armas punzocortantes.

En el mismo periodo, el Inpe reportó el traslado de 450 internos a establecimientos de mayor seguridad por razones de control penitenciario, lo que significó un incremento frente a años previos.

Además, se habilitó un pabellón con capacidad para más de 150 reclusos de alta peligrosidad en el penal Ancón 1, donde fueron reubicados internos considerados de riesgo.