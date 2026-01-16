Lima soportó esta semana el día más caluroso del verano, con temperaturas que superaron los 30 grados centígrados, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según la información difundida por el Senamhi en su cuenta de X, el miércoles 14 de enero la estación Von Humboldt, ubicada en La Molina, alcanzó los 31.8 °C, “la temperatura diurna más alta en lo que va del verano 2026”.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú precisó que este valor califica como un “día extremadamente cálido”.

El Senamhi explicó que estas condiciones estuvieron vinculadas a factores propios de la temporada. “Estos valores, así como la sensación de bochorno, estuvieron asociados a las condiciones propias del verano y al ingreso de humedad proveniente de la sierra”, señaló la entidad.