La empresa encargada de la Línea 2 del Metro de Lima anunció que este sábado 6 de diciembre no habrá atención en ninguna de las estaciones de la Etapa 1A.

La medida responde a trabajos de mantenimiento general que se llevarán a cabo a lo largo de toda la infraestructura operativa.

De acuerdo con el comunicado difundido, las estaciones permanecerán cerradas de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., horario habitual de funcionamiento. La reanudación del servicio está prevista para el domingo 7 de diciembre, cuando el sistema retomará su operación regular.

La concesionaria expresó su agradecimiento a los usuarios por la comprensión frente a estas labores y reiteró su compromiso de mantener estándares de seguridad y calidad.