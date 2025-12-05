La empresa encargada de la Línea 2 del Metro de Lima anunció que este sábado 6 de diciembre no habrá atención en ninguna de las estaciones de la Etapa 1A.
La medida responde a trabajos de mantenimiento general que se llevarán a cabo a lo largo de toda la infraestructura operativa.
De acuerdo con el comunicado difundido, las estaciones permanecerán cerradas de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., horario habitual de funcionamiento. La reanudación del servicio está prevista para el domingo 7 de diciembre, cuando el sistema retomará su operación regular.
La concesionaria expresó su agradecimiento a los usuarios por la comprensión frente a estas labores y reiteró su compromiso de mantener estándares de seguridad y calidad.
