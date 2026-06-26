El cierre del Mercado N.º 1 de Surquillo, vigente desde el 6 de agosto de 2024 por el deterioro de su infraestructura, continúa afectando a decenas de comerciantes.

En ese contexto, la Municipalidad de Surquillo negó las acusaciones del alcalde de Miraflores, Carlos Canales, quien afirmó que la comuna intentaría apropiarse del inmueble mediante trámites registrales.

La jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de Surquillo, Giuliana Chávez, sostuvo que el procedimiento iniciado ante la Sunarp tiene como finalidad obtener el sustento legal necesario para desarrollar un proyecto de inversión pública.

“Lamentablemente rechazamos las afirmaciones del alcalde Canales porque la Municipalidad de Surquillo en ningún momento pretende apropiarse de manera ilícita del mercado. Eso no es cierto. Lo que tiene Surquillo es la competencia sobre el mercado porque está dentro de su jurisdicción, y eso ya fue establecido por el Tribunal Constitucional”, afirmó.

La funcionaria indicó que estudios realizados por especialistas de la comuna y evaluaciones de gestión de riesgos de la Municipalidad Metropolitana de Lima concluyen que el mercado presenta graves deficiencias estructurales.

“Este mercado tiene un alto riesgo de colapso. En caso de un terremoto o un sismo importante se va a venir abajo. Acabamos de ver lo ocurrido en Venezuela y debemos tomar conciencia de que vivimos en un país altamente sísmico y con un prolongado silencio sísmico”, señaló.