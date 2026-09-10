La Superintendencia Nacional de Migraciones exhortó a los ciudadanos nacionales y extranjeros a realizar obligatoriamente el control migratorio tanto al ingresar como al salir del Perú, mediante los puestos de control autorizados.
La entidad recordó que registrar los movimientos migratorios permite acreditar el ingreso y la salida regular del país, además de cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa vigente.
Migraciones advirtió que algunos ciudadanos extranjeros que ingresaron regularmente al territorio nacional salen del país sin efectuar el correspondiente control migratorio. Esta situación podría generar dificultades para acreditar oficialmente su salida y ocasionar inconvenientes relacionados con su situación migratoria.
Por ello, recomendó a los extranjeros verificar sus registros de ingreso y salida a través de la plataforma oficial de Consulta TAM Virtual de Migraciones: AQUÍ.
La institución señaló que continuará realizando acciones de orientación y sensibilización para promover una migración ordenada, segura y regular, así como el cumplimiento de las normas sobre ingreso, permanencia y salida del territorio peruano.
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