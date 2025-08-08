MML acusa al MTC de “acoso político” por multa de más de S/160 millones en obra de Vía Expresa Sur.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) denunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de incurrir en “acoso político” tras emitir una resolución que impone una multa de hasta 30,000 UIT, equivalente a más de 160 millones de soles, por la falta de certificación ambiental en la obra de ampliación de la Vía Expresa Sur.

Según informó la comuna limeña, el MTC habría emitido la sanción sin considerar que la MML solicitó previamente la aprobación del “Reglamento de Adecuaciones Ambientales para las actividades y proyectos en curso”, sin obtener respuesta.

“La MML solicitó al MTC la aprobación del Reglamento de Adecuación Ambiental para las Actividades y/o Proyectos en curso, no se ha obtenido respuesta hasta el momento”, señaló en un comunicado.

La municipalidad, liderada por el alcalde Rafael López Aliaga, sostiene que la intervención en la Vía Expresa Sur fue declarada de interés metropolitano mediante la Ordenanza N° 2660 del 17 de octubre de 2024, bajo un estado de emergencia.

Además, argumenta que la recuperación de espacios públicos es una competencia municipal y no debería ser considerada como el inicio de una obra sujeta a sanciones.

“La recuperación de los espacios públicos, es una facultad y obligación de la MML de intervenirla, en beneficio de la ciudadanía, por lo que, no puede ser entendida como un inicio de obras y menos ser motivo de la imposición de una escandalosa y millonaria multa pecuniaria”, afirmó.

Asimismo, la MML calificó como “desmedida y carente de sentido” la exigencia de una certificación ambiental para estas acciones, señalando que responden a demandas históricas de la población.

“Exigir una certificación ambiental a la recuperación de espacios públicos es una acción desmedida y carente de sentido, más aún si son acciones esperadas por la población por más de cincuenta (50) años”, agregó.