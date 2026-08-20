La renovación del Campo de Marte permanece detenida desde hace más de 80 días, mientras distintos sectores del parque continúan cercados y con desmontes.

Los trabajos, iniciados en noviembre, contemplaban la mejora de las áreas verdes y la habilitación de un espacio para mascotas.

El proyecto tenía un plazo de ejecución de 180 días, pero hasta el momento no se ha informado una fecha concreta para retomar las labores. La paralización también ha dejado algunas zonas verdes y árboles en condiciones de deterioro, según se observa en el lugar.

El cierre del parque viene generando dificultades para los vecinos que lo utilizaban como ruta peatonal entre las avenidas Salaverry y La Peruanidad.

El Campo de Marte tiene aproximadamente 122 mil metros cuadrados de áreas verdes y es utilizado para actividades familiares, deportivas y recreativas. Los vecinos esperan que la Municipalidad de Jesús María comunique cuándo se reiniciará el proyecto y cuál será el nuevo plazo para completar la modernización.