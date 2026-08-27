El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó qué infracciones podrán acceder al descuento del 90 % en las multas de tránsito.

La medida establece una diferencia entre faltas operativas o de circulación y aquellas consideradas de mayor gravedad por el riesgo que representan para la seguridad vial.

El director de Políticas del MTC, Arturo Ruíz, señaló que la reducción no será aplicable a quienes conduzcan en estado de ebriedad, participen en accidentes, circulen sin SOAT, licencia o certificado técnico, ni a quienes realicen transporte informal o excedan los límites de velocidad.

“Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, participar en un accidente, no contar con SOAT, no contar con licencia, no contar con certificado técnico”, expresó.

En cambio, el beneficio sí contempla determinadas infracciones que no hayan ocasionado daños personales, entre ellas pasar la luz roja, estacionar sobre líneas amarillas o invadir el paso peatonal.

El MTC indicó que los sistemas informáticos de cobro impedirán automáticamente que las infracciones excluidas reciban la rebaja. Con este mecanismo, la entidad busca facilitar la regularización de obligaciones pendientes, manteniendo el pago completo para las conductas que comprometen la seguridad vial o incumplen requisitos esenciales para circular y prestar servicios de transporte.