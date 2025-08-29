La Municipalidad de Lima inició oficialmente los trabajos de restauración del histórico edificio Giacoletti, ubicado en la Plaza San Martín, con la colocación de la primera piedra.

El inmueble, un ícono de estilo art nouveau que data de 1908, resultó gravemente dañado por un incendio en 2018 y ha permanecido inaccesible desde entonces.

El proyecto, que estará a cargo de PROLIMA, tiene un plazo estimado de ejecución de 18 meses. La inversión total, que incluyó la adquisición del predio, asciende a 49 millones de soles. El objetivo central de la intervención es recuperar la forma original del edificio tal como fue concebido a inicios del siglo XX.

Luis Martín Bogdanovich Mendoza, gerente de PROLIMA, señaló que la obra busca sanar una herida abierta en el corazón de la ciudad. “Después del incendio, este inmueble quedó como una herida abierta en la Plaza San Martín. Hoy empezamos su reconstrucción, no como era en 2018, sino como fue al inicio del siglo XX”, indicó.

La fachada e interior del monumento volverán a lucir su estilo art noveau, con líneas sinuosas y decoración floral. Foto: Prolima

El renovado edificio contará con cinco niveles, incluido un sótano. Albergará una sala de realidad inmersiva para que los visitantes conozcan episodios clave de la historia de Lima y ofrecerá diversos servicios turísticos como información, venta de paquetes, cambio de divisas y cajeros automáticos.

“Allí funcionará la oficina de la marca Lima, ciudad de los reyes. Queremos que cualquier persona —peruana o extranjera— pueda comenzar su recorrido por la ciudad desde este punto”, explicó Bogdanovich. La estructura contará con tres accesos: por el jirón Quilca, la avenida Nicolás de Piérola y la Plaza San Martín.

Durante la ceremonia, el alcalde Rafael López Aliaga resaltó el impacto económico del turismo. “Por cada turista que viene a nuestro país se generan tres, cuatro, hasta cinco puestos de trabajo. Ese es el potencial del turismo, es una industria que genera mucho dinero”, afirmó.

Reveló, además, que ya se observa un interés creciente de inversionistas, con varias cadenas hoteleras internacionales y restaurantes solicitando licencias para operar en la zona, incluido un proyecto para un hotel de lujo cerca de Palacio de Gobierno.

Esta intervención se enmarca dentro del plan maestro de recuperación del Centro Histórico de Lima, que recientemente ha visto la entrega de otras obras como la torre del reloj del Parque Universitario y la iglesia del Santo Cristo de Maravillas.

La municipalidad tiene previsto entregar el edificio Giacoletti completamente restaurado en el año 2026.