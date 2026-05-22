El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) decidió resolver el contrato con el consorcio ejecutivo Disamart debido a incumplimientos en los trabajos del Campo de Marte, ubicado en Jesús María.

La medida fue adoptada tras detectarse retrasos en la ejecución del proyecto y abandono en el mantenimiento del parque.

Luego de varios meses de obras inconclusas, el espacio recreativo presenta áreas secas, plantas dañadas y sectores cerrados sin actividad. Imágenes difundidas por Canal N mostraron el deterioro del lugar, donde incluso los vecinos dejaron de utilizar las zonas deportivas y recreativas.

A través de un comunicado, Invermet informó que coordinará con la Municipalidad de Jesús María acciones de emergencia para recuperar las áreas verdes mediante labores de riego, control y mantenimiento. La decisión se tomó después de los reclamos de residentes que cuestionaban la paralización del proyecto.

La obra contemplaba nuevos servicios higiénicos, veredas, ciclovía, pista de trote, juegos infantiles y una central de vigilancia, entre otras mejoras. Sin embargo, los trabajos no fueron concluidos y actualmente el parque permanece cercado y sin personal ejecutando labores.