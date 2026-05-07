Un operativo, denominada “Operación Atenea”, fue ejecutado desde la madrugada de este jueves por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público culminó con la detención preliminar de cinco personas investigadas por presuntamente integrar una red internacional dedicada a almacenar y distribuir material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en los distritos de San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y San Martín de Porres, además de las regiones de Tacna y San Martín.

Como parte del despliegue, las autoridades allanaron seis viviendas con el objetivo de desarticular esta presunta organización criminal vinculada al delito de pornografía infantil.

Uno de los inmuebles intervenidos está ubicado en la calle 3 del asentamiento humano 3 de Mayo, en San Martín de Porres, donde fue detenido Alex Frank Beteta, de 30 años.

De acuerdo con información policial, había permanecido un año en prisión por violación sexual de menores. Durante el operativo, no opuso resistencia y permitió el ingreso de agentes y fiscales, quienes realizaron el registro e incautaron evidencias.

También fueron detenidos Dante Quispe Calatayud, de 38 años, en Tacna; Miguel David Céspedes Rojas, de 30 años, en Villa El Salvador; y César Anthony Jorge Pusari, de 34 años, en San Juan de Lurigancho, mientras que la quinta captura ocurrió en la región San Martín. Según las investigaciones, los implicados integrarían un grupo de WhatsApp llamado “Free World Premium”, conformado por 142 usuarios de 13 países.