El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, respondió al pedido de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), cuyo presidente Julio Rau Rau solicitó al Ministerio del Interior facilidades para que los choferes puedan adquirir armas y enfrentar a las bandas de extorsionadores.

En entrevista con RPP, Óscar Arriola aclaró que el derecho a adquirir un arma de fuego corresponde a todos los ciudadanos por igual, sin distinción de actividad, siempre que cumplan con los requisitos legales . Entre las restricciones, recordó que no pueden acceder a este derecho quienes tengan antecedentes policiales, procesos judiciales o no cumplan con las evaluaciones psicológicas y de destreza exigidas.

El jefe policial también señaló que la tenencia de armas implica gran responsabilidad y entrenamiento, ya que un mal uso podría convertirlas en un “arma de doble filo”.

En ese sentido, precisó que los transportistas interesados podrían adquirirlas como personas naturales, mediante los trámites ante la Sucamec, y no en condición de choferes, cobradores o empresarios.

Por otro lado, Arriola adelantó que es “casi un hecho” la declaración del estado de emergencia en el transporte público ante los asesinatos de conductores, pese a las limitaciones presupuestarias mencionadas previamente por el Ministerio del Interior.

Finalmente, detalló que el plan de seguridad contempla herramientas tecnológicas como cámaras en los vehículos, botones de pánico y sistemas de detección de motos sospechosas en movimiento, lo que permitiría a la Policía y al serenazgo intervenir en tiempo real frente a posibles amenazas.