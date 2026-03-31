La Novena Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó la decisión que ordena prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por la muerte de de la deportista Lizeth Marzano.
La medida había sido dictada previamente por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima mediante una resolución emitida el 4 de marzo de 2026, la cual fue confirmada en segunda instancia.
El imputado es procesado por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de socorro en agravio de Lizeth Katherine Marzano Noguera. Además, enfrenta cargos por presunta fuga del lugar del accidente, lo que constituye un delito contra la administración de justicia en perjuicio del Estado.
De acuerdo con lo resuelto, la prisión preventiva tendrá una duración de nueve meses, periodo que se contabiliza desde el 26 de febrero de 2016 hasta el 25 de noviembre de 2016.
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