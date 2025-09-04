La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo en el distrito de Independencia que permitió la captura de un sujeto señalado como presunto responsable de extorsionar a colectiveros que prestan servicio en esta zona del norte de Lima.

La intervención ocurrió en la intersección de la avenida Carlos Izaguirre con la Panamericana Norte. Durante el registro, los agentes encontraron que el individuo portaba un revólver con municiones y un arma blanca, elementos que habrían sido empleados para amenazar a los conductores.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, explicó que el detenido usaba el arma punzocortante para amedrentar a los transportistas que se negaban a entregar dinero. “Que no querían alinearse al sometimiento ilegal de dinero”, señaló a RPP.

Asimismo, precisó que la violencia desplegada alcanzaba también a los pasajeros: “Y es ahí que él mostraba toda su gran magnitud, la fuerza, la lesividad y la agresión contra todos los pasajeros”, declaró el oficial.

De acuerdo con información de la PNP, el intervenido estaría vinculado a la organización delictiva conocida como Los Terribles del Metro, un grupo que se dedicaría a la extorsión de transportistas formales e informales en distintos puntos de la capital.

Las autoridades también confirmaron que el detenido cuenta con un amplio historial policial: más de 52 denuncias por delitos como tráfico ilícito de drogas y robo.