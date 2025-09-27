El Poder Judicial dictó este viernes nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Laynes, de 39 años, investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una niña de 11 años.

La medida fue adoptada luego de que la Fiscalía formalizara la investigación en su contra.

Laynes fue detenido el martes 23 de setiembre en el distrito de Ate Vitarte por la Policía Nacional. De acuerdo con la versión de los familiares, el hombre habría contactado a la menor a través de un videojuego en línea y, mediante engaños, la convenció para salir de su vivienda en San Juan de Lurigancho.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Laynes por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de menor de 11 años. Según la investigación fiscal, la víctima habría sido captada mediante el uso de medios tecnológicos en su… pic.twitter.com/MBVLvatQxp — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 26, 2025

La niña había sido reportada como desaparecida el último domingo, lo que dio inicio a las labores de búsqueda.

El Ministerio del Interior confirmó ese mismo martes el hallazgo de la menor, quien fue ubicada luego de permanecer varios días fuera de su hogar. La institución precisó que se encontraba a salvo. Posteriormente, la tía de la niña declaró a RPP que la familia colaborará con las diligencias fiscales para esclarecer el caso.

La madre de la menor también relató en RPP cómo descubrió los mensajes que su hija había intercambiado con Laynes. Según contó, al ingresar a su vivienda el domingo no encontró a la niña y revisó el celular que dejó en casa.

“Empecé a revisar (el celular) y encontré el número del chico. O sea, él le dijo a mi hija que saliera (de la casa)... le timbré desde el celular de mi hija, tembloroso estaba (el sujeto). Yo le dije que me pasara con mi hija y ella me dice ‘mami’, pero este luego le quitó el teléfono”, señaló.

La Fiscalía comunicó a través de sus redes sociales la detención preliminar de Laynes y la apertura de investigación por delito contra la libertad sexual. Con la decisión judicial de prisión preventiva, permanecerá recluido mientras duren las indagaciones.