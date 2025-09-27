La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo en San Juan de Lurigancho que permitió la captura en flagrancia de cuatro presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la microcomercialización de drogas.

La intervención se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2025, alrededor del mediodía, durante un despliegue policial en el que participaron agentes del Departamento de Investigación de Alta Complejidad Lima Este. Según el reporte oficial, la acción se inició cuando dos de los investigados realizaban un presunto pase de droga en la vía pública.

Posteriormente, los efectivos ampliaron la operación con el allanamiento de un inmueble ubicado en la calle 59 Fray Calixto, manzana I-12, lote 05, en la urbanización José Carlos Mariátegui, también en San Juan de Lurigancho. En el lugar fueron detenidos otros presuntos cómplices y se incautó droga que sería destinada a la venta al menudeo.

Los detenidos fueron identificados como Christian Edilberto Caycho Millán (42), Luis Miguel Gutiérrez Cerin (39), Luis Manuel Huacanca Lozano (42) y Miguel Ángel Rojas Rojas (35). Todos ellos quedaron a disposición del Departamento de Investigación Criminal N.° 1 de San Juan de Lurigancho (Depincri-SJL), donde se realizan las diligencias correspondientes.

Como parte de los resultados, la Policía informó el decomiso de tres paquetes de pasta básica de cocaína tipo ladrillo, además de una bolsa de polietileno negra que contenía fragmentos del mismo estupefaciente. El peso de lo incautado aún está por determinarse.

Asimismo, se halló dinero en efectivo por un monto de 165.70 soles y se incautaron bienes vinculados a la presunta actividad ilícita: un vehículo Kia Rio negro, con placa AEV 239, y un teléfono celular Redmi de color negro.