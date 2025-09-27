El jefe de Interpol Paraguay, Julio Maldonado, brindó detalles sobre la situación legal de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, detenido recientemente en San Lorenzo.

Explicó que el proceso de extradición solicitado por las autoridades peruanas podría extenderse hasta 60 días, salvo que se decida retirar formalmente los pedidos, lo que permitiría un retorno más rápido vía expulsión administrativa.

Maldonado precisó que el capturado ingresó a Paraguay de manera irregular, lo cual fortalece la posibilidad de que se aplique esta vía.

“Se encuentra irregularmente su condición migratoria … no tiene ningún ingreso legal”, señaló a Canal N. No obstante, reiteró que esta alternativa solo se haría efectiva si los pedidos de extradición presentados por el Perú son levantados ante la justicia paraguaya. “Si Perú decide levantar este pedido la expulsión se daría en cuestión de horas”, indicó.

Actualmente, el requerido enfrenta una notificación roja de Interpol y tres exhortos de extradición cursados por el Poder Judicial peruano.

“Esta persona (Erick Moreno) posee notificación rogativa solicitada por los agentes en Lima (...) posee un exhorto de pedido de extradición por parte de las autoridades judiciales de Perú”, comentó Maldonado. Estos documentos se encuentran bajo análisis en el sistema judicial de Paraguay, lo que impide una decisión inmediata sobre el mecanismo de entrega.

Tras su captura, Moreno fue presentado ante un tribunal mediante audiencia telemática. Como medida cautelar, el juez ordenó su traslado a un penal de máxima seguridad en Emboscada mientras se define su futuro procesal.

“Fue puesto a disposición del juzgado (...) dispuso de que la persona pueda ser tratada próximamente a un centro penitenciario de máxima seguridad”, refirió el jefe de Interpol.

En cuanto a los plazos, Maldonado advirtió que el procedimiento ordinario de extradición podría extenderse hasta dos meses. “El procedimiento de extradición puede durar 60 días [...] pero si se allana, es mucho más corto”, detalló.