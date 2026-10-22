La Procuraduría General del Estado logró recuperar extrajudicialmente aproximadamente el 80% de un predio estatal ubicado en el Pueblo Joven Villa Poeta José Gálvez, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.
La diligencia se realizó el 6 de octubre de 2026, en el marco de la Ley N.° 30230.
El terreno, de 32 142,4 m², está inscrito en la partida registral N.° P03200243 de la Zona Registral N.° IX – Sede Lima. La intervención fue ejecutada por la Procuraduría Pública de Cofopri, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo.
La municipalidad ha solicitado el espacio para desarrollar proyectos públicos en beneficio de los vecinos, necesidad que también ha sido expresada por los moradores de la zona. Con la recuperación, se busca destinar el predio al ordenamiento territorial y al desarrollo de la comunidad.
La Procuraduría General del Estado reafirmó su compromiso con la defensa jurídica de los intereses del Estado y con la recuperación de predios públicos ocupados indebidamente.
La entidad indicó que continuará coordinando con las instituciones competentes para garantizar el uso adecuado de los bienes estatales.
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