La mañana de este jueves, en Puente Piedra, el esposo de la asesora de la congresista, Milagros Jáuregui de Aguayo fue atacado a balazos dentro de su vehículo, convirtiéndose en una nueva víctima de la inseguridad.

Norma Yarrow, parlamentaria y colega de bancada de Jáuregui, señaló en RPP que el vehículo en el que la víctima se dirigía a su centro de trabajo recibió nueve impactos de bala.

Luego del atentado, el hombre fue llevado a una clínica local. De acuerdo con Yarrow, se encuentra fuera de peligro y su condición es estable.

“No se nos ha informado absolutamente nada, estamos pidiendo información, lo único que estamos preguntando, obviamente, en este momento, cuál es la situación de él, si está estable, pero sí, ha sido una cosa bastante dura”, manifestó.

De acuerdo con dicho medio, peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron el área. El auto de la víctima continúa en la escena y está siendo revisado por las autoridades.

“El tema de criminalidad está creciendo ya de una forma terrible, hemos visto lo que le pasó también a Rafael Belaúnde y no solamente a él, si no vemos lo que ha pasado con los 18 buses que fueron quemados también de una empresa de transporte y no vemos que esto realmente llegue a un buen puerto”, sostuvo Yarrow, quien espera que la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo debe enfocarse exclusivamente en enfrentar la inseguridad.

“Revisando los dictámenes, hay un montón de artículos que no tienen nada que ver con seguridad ciudadana”, afirmó.