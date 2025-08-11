Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, anunció este domingo que retirará la Medalla de la Ciudad de Lima otorgada en 2012 al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, cuando este era alcalde de Bogotá.

La distinción fue entregada durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, quien declaró a Petro Urrego como huésped distinguido de la ciudad, en reconocimiento a su trayectoria política y profesional.

Este anuncio de la autoridad edil fue dada en un acto oficial en San Juan de Miraflores, donde declaró también “persona no grata” para el municipio, debido a sus recientes declaraciones, en las que desconoció la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla.

“Voy a someterlo al Concejo. Si el Concejo decide así, sí; yo creo que no merece. Es una persona que nos está insultando, está invadiendo territorio peruano… persona no grata. Creo que no merece la medalla de Lima una persona que nos está insultando todo el tiempo”, declaró a la prensa.

Además, aseveró que Gustavo Petro es una persona que amenaza y no merece dicha distinción. “Voy a proceder a quitársela. Ese señor no merece la Medalla de Lima, hay que largarlo de acá“, expresó.

Asimismo, López Aliaga cuestionó el silencio de la clase política por las declaraciones del presidente colombiano. “Pero no hablan nada, los políticos de acá bien callados. Incluso esa gente de izquierda avalando”, sentenció.

SANCIÓN DEL MTC

En otro momento, se pronunció sobre el proceso sancionador que empezó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante la falta de un certificado ambiental relacionado con la ejecución del proyecto Vía Expresa Sur.

Refirió que sí cuentan con el mandato judicial de recuperar un área que no tenía nada, ya que se trataría de una vía metropolitana.