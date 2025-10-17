Una nueva amenaza generó alarma en los alrededores del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, luego de que comerciantes de la zona alertaran sobre la presencia de una caja sospechosa dejada frente a la puerta principal del establecimiento penitenciario.

El hallazgo motivó una rápida intervención policial y la evacuación preventiva de transeúntes y trabajadores del lugar.

De acuerdo con información policial, dentro del paquete se encontró un artefacto explosivo con dinamita, una ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y un mensaje dirigido a los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El texto decía: “Señores jueces, si no actúa también absténgase las consecuencias”.

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar y aseguraron la zona para evitar cualquier riesgo. Tras una inspección detallada, confirmaron que el material hallado era un artefacto real, el cual fue desactivado exitosamente y trasladado para su análisis.

Vecinos y comerciantes señalaron que este tipo de amenazas no son inusuales en la zona, donde anteriormente se habrían registrado otros intentos de intimidación vinculados a bandas delictivas.

Pese a la presencia de cámaras de seguridad en el perímetro del penal, los responsables lograron dejar la caja sin ser detectados, por lo que la Policía revisa las grabaciones para identificar a los implicados.

La ficha Reniec encontrada junto al mensaje pertenecería a una jueza de la Corte Superior de Lima, aunque las autoridades han optado por mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.

Fuentes policiales no descartan que la amenaza provenga de organizaciones criminales que operan dentro o fuera del penal y que buscan ejercer presión sobre magistrados que manejan procesos relacionados con crimen organizado y extorsión.