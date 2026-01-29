Dos choferes de la empresa de transporte “El Mandarino” resultaron heridos tras ser atacados a balazos por un sujeto desconocido que llegó a bordo de una motocicleta al primer paradero de la compañía, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Este nuevo hecho se suma a la ola de violencia que afecta al sector transporte, situación que ha motivado protestas y marchas de los trabajadores en demanda de mayor seguridad.

De acuerdo a las informaciones preliminares, el atacante realizó hasta siete disparos contra los trabajadores del sector transporte, quienes fueron auxiliados por sus compañeros y trasladados de inmediato a nosocomios cercanos en una combi de la empresa.

Las cámaras de seguridad revelaron que el agresor ingresó previamente al paradero para estudiar el lugar y lanzar amenazas contra los conductores. Minutos después, regresó y se ubicó en la puerta del garaje, desde donde abrió fuego contra los choferes que se encontraban en el interior.

Testigos indicaron que en medio del pánico, algunos trabajadores optaron por lanzarse al suelo para evitar ser alcanzados por las balas.

Tras el ataque, el delincuente huyó a bordo de su motocicleta lineal. La Policía investiga el hecho de violencia.