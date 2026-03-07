Con miles de jóvenes compitiendo por un cupo, la Universidad Mayor de San Marcos puso en marcha el examen de admisión correspondiente al proceso 2026-2.

La rectora Jerí Ramón informó que participan 27 mil 735 postulantes que buscan ingresar a las distintas carreras de la casa de estudios.

En total se ofrecen 5 mil 16 vacantes, cifra que representa un incremento de alrededor de 1 mil 800 plazas respecto a procesos anteriores. Los aspirantes rinden las pruebas con el objetivo de obtener una de estas vacantes en las diferentes facultades de la universidad.

El proceso de evaluación se desarrolla en cuatro fechas programadas para marzo: 7, 8, 14 y 15 . En la primera jornada se evaluaron las áreas de Letras de Humanidades y Ciencias Económicas y de la Gestión, con exámenes cuya duración aproximada es de tres horas.