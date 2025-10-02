Un joven identificado como Manuel Antonio Aguanario Ramírez (30) fue asesinado a puñaladas la noche del miércoles en la calle Virú, distrito de Santa Anita, luego de resistirse a un asalto, según denunciaron sus familiares.

El ataque ocurrió cuando el joven retornaba a su vivienda tras asistir a clases. “Él quiso entrar a casa, pero no le dio el tiempo. Comenzó a correr y ahí es donde lo apuñalan. Le perforaron el pulmón”, relató un familiar a RPP.

De acuerdo con la Policía Nacional, dos sujetos interceptaron a la víctima y lo atacaron con arma blanca. Vecinos reportaron escenas de pánico en la zona, que quedó cubierta de sangre tras el violento hecho.

Tras desplegar un operativo de búsqueda, los agentes intervinieron a dos sospechosos, quienes fueron trasladados a la sede de la Depincri Ate-Santa Anita para continuar con las diligencias de ley.

Los parientes de Aguanario exigieron que el crimen no quede impune y pidieron celeridad en las investigaciones. Al cierre de este informe, la Policía mantenía un perímetro de seguridad en el lugar del ataque para recabar pruebas que permitan identificar plenamente a los responsables.

