El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la costa del país registrará episodios de lluvias de verano hasta el 13 de enero, como resultado de determinadas condiciones atmosféricas que se vienen configurando en el territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, estas precipitaciones están vinculadas al desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, así como al incremento de la humedad provocado por vientos del norte.

Estas variables han sido consideradas en los avisos meteorológicos n.° 003 y 005 referidos a lluvias en la sierra.

El Senamhi precisó que estos eventos podrían presentarse con mayor frecuencia durante el atardecer, la noche y la madrugada. Aun así, no se descarta la presencia de brillo solar, principalmente en horas cercanas al mediodía.

Las lluvias más intensas se esperan en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima, incluida Lima Metropolitana, especialmente entre el 9 y el 11 de enero.