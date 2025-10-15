La aerolínea SKY ha anunciado el cierre de su ruta Lima–Cancún, la cual había operado de manera ininterrumpida desde enero de 2021 y transportó a más de 427,000 pasajeros.

La decisión, que se hará efectiva el 10 de marzo de 2026, responde a una combinación de factores que han afectado la viabilidad económica de la conexión en un contexto considerado “desafiante para la industria aérea”.

La causa principal citada por SKY es la reciente implementación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) a los pasajeros en conexión internacional. Este nuevo cargo impacta negativamente la eficiencia económica de la ruta, dado que una porción significativa de su tráfico consistía en viajeros en transferencia.

Según la aerolínea, el aumento en los costos operativos y tarifarios generado por la TUUA pone a la ruta en desventaja competitiva frente a otros aeropuertos de la región que no aplican esta tarifa.

Adicionalmente, la exigencia de visa para los pasajeros peruanos que viajan a México ha sido un factor externo que disminuyó la demanda directa, haciendo que la ruta dependiera aún más de los viajeros en conexión. Por lo tanto, el cierre de la ruta busca resguardar la sostenibilidad financiera de SKY en sus operaciones, asegurando que el servicio ofrecido se mantenga seguro, confiable y competitivo.