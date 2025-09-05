Un robo vehicular ocurrido en Surco fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en la urbanización Neptuno. En cuestión de segundos, dos sujetos se apoderaron de una camioneta mientras su propietario realizaba trabajos de mantenimiento dentro de una vivienda.

El vehículo, una camioneta blanca L200 de placa AXY-910, había sido estacionado en la cuadra 3 del jirón Océano Atlántico por Freddy Díaz, quien descargaba sus herramientas de trabajo antes de ingresar al inmueble, informó América Noticias.

Ocho minutos después, dos individuos se aproximaron a la zona: uno de ellos, con casaca roja, ingresó rápidamente al vehículo, mientras que el otro permaneció en los alrededores, aparentemente vigilando la operación.

Las imágenes muestran que el conductor improvisado retrocedió de forma brusca, casi impactando contra la vivienda. Tras unos segundos de maniobra, logró dar la vuelta y se retiró del lugar. Veinte segundos más tarde, Díaz salió corriendo, pero la unidad ya había desaparecido de su vista.

“Yo estaba al fondo haciendo unos trabajos y sonó la alarma. Cuando hicieron el retroceso brusco salí, y vi la camioneta en la esquina dando la vuelta”, relató el trabajador. Añadió que buscó ayuda inmediata: “Golpeé la puerta, había un muchacho del serenazgo. Le dije que me acababan de quitar la camioneta. Me respondió que esperara y justo llegó otra unidad con la que salimos, pero ya habían pasado dos minutos”.

La secuencia completa duró alrededor de 13 minutos y fue entregada a la municipalidad de Surco. Según el afectado, más tarde rastreó por cuenta propia la camioneta en cámaras particulares, detectando que apareció en la zona de Manchay, cerca de la curva de Cieneguilla, antes de perderle el rastro.

Posteriormente recibió llamadas de extorsión en las que le exigieron 20 mil soles a cambio de devolverle el vehículo. Sin embargo, los interlocutores no ofrecieron pruebas de tener la unidad.

La denuncia fue presentada ante la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), que se encargará de las indagaciones utilizando las imágenes proporcionadas.