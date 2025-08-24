Foto: @photo.gec
Foto: @photo.gec

Una mujer perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 9, en el distrito de Santiago de Surco.

El hecho se registró cerca del puente Ricardo Palma. Producto del impacto, la mujer falleció en el lugar, mientras que el conductor de la moto resultó gravemente herido.

El hombre fue auxiliado y trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde viene recibiendo atención médica. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer fallecida.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se dio inicio a las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

