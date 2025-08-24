Una mujer perdió la vida tras un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 9, en el distrito de Santiago de Surco.

El hecho se registró cerca del puente Ricardo Palma . Producto del impacto, la mujer falleció en el lugar, mientras que el conductor de la moto resultó gravemente herido.

El hombre fue auxiliado y trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde viene recibiendo atención médica. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer fallecida.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se dio inicio a las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.