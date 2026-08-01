La empresa de transporte Translima permanece sin operar desde hace tres días debido a los atentados armados registrados contra sus unidades y a las amenazas de una organización criminal.

Los conductores, que recorren la ruta entre Carabayllo y el centro de Lima, denuncian que las extorsiones les impiden trabajar con normalidad y ponen en riesgo sus vidas.

Los transportistas señalaron a América Noticas que la banda denominada “Los Albaneses” les exige S/50.000 como pago inicial y S/15 diarios por cada vehículo para permitirles continuar con sus operaciones.

También indicaron que esta situación se suma a los pagos que ya realizan a otras organizaciones criminales para seguir prestando el servicio.

Como parte de sus reclamos, un grupo de conductores realizó un plantón frente al Congreso de la República para solicitar medidas urgentes contra la delincuencia.

Los choferes advirtieron que la paralización afecta el ingreso diario con el que sostienen a sus familias y aseguraron que varios de ellos consideran dejar la empresa, dedicarse a otra actividad o emigrar del país por temor a nuevos ataques.