La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que desde este sábado 31 de enero entrará en funcionamiento el servicio especial “Playero Ancón”, dirigido a facilitar el traslado de los veraneantes hacia las playas de ese balneario.
El servicio operará los sábados y domingos y partirá desde la avenida Chimpu Ocllo, en Carabayllo, con destino a las playas Miramar y Las Conchitas.
Los buses alimentadores saldrán desde la avenida Chimpu Ocllo entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m., mientras que el retorno desde el paradero Las Conchitas en Ancón será entre las 4:00 p. m. y las 6:30 p. m.
Las unidades, con capacidad para 80 pasajeros, recorrerán avenidas principales como Chimpu Ocllo, Chillón Trapiche y la Panamericana Norte, en un trayecto estimado de dos horas, con ocho paraderos por sentido debidamente señalizados.
Al tratarse de un servicio especial, se aplicará una tarifa única de S/ 6, respetándose el medio pasaje para estudiantes.
La ATU recomendó a los usuarios recargar con anticipación sus tarjetas del Metropolitano o Lima Pass en taquillas, máquinas de recarga o a través de los aplicativos Yape y Plin, y señaló que esta iniciativa busca mejorar la movilidad en Lima norte y ofrecer un transporte seguro y ordenado durante la temporada de verano.
