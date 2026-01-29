La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que desde este sábado 31 de enero entrará en funcionamiento el servicio especial “Playero Ancón”, dirigido a facilitar el traslado de los veraneantes hacia las playas de ese balneario.

El servicio operará los sábados y domingos y partirá desde la avenida Chimpu Ocllo, en Carabayllo, con destino a las playas Miramar y Las Conchitas.

Los buses alimentadores saldrán desde la avenida Chimpu Ocllo entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m., mientras que el retorno desde el paradero Las Conchitas en Ancón será entre las 4:00 p. m. y las 6:30 p. m.

Las unidades, con capacidad para 80 pasajeros, recorrerán avenidas principales como Chimpu Ocllo, Chillón Trapiche y la Panamericana Norte, en un trayecto estimado de dos horas, con ocho paraderos por sentido debidamente señalizados.

Al tratarse de un servicio especial, se aplicará una tarifa única de S/ 6, respetándose el medio pasaje para estudiantes.

La ATU recomendó a los usuarios recargar con anticipación sus tarjetas del Metropolitano o Lima Pass en taquillas, máquinas de recarga o a través de los aplicativos Yape y Plin, y señaló que esta iniciativa busca mejorar la movilidad en Lima norte y ofrecer un transporte seguro y ordenado durante la temporada de verano.

🌊🚍 ¡El Playero llega a Ancón!

Desde este sábado 31 de enero, la ATU pone a tu disposición el servicio especial Playero los sábados y domingos.



📍 Ruta: Chimpu Ocllo (Carabayllo) – Miramar – Las Conchitas – Muelle de Ancón



😎🏖️ Tu plan de playa, más fácil y sin complicaciones. pic.twitter.com/ozb3d1clum — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 28, 2026