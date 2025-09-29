Un violento asalto a mano armada fue registrado en una tienda de accesorios de celulares ubicada en la avenida 26 de Noviembre, en el sector de Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo.

Dos delincuentes irrumpieron en el local con los rostros descubiertos y, en cuestión de segundos, se apoderaron del dinero de la caja.

Las cámaras de seguridad muestran cómo uno de los sujetos ingresó al establecimiento con un arma en la mano, mientras su cómplice destrozó la vitrina a golpes, saltó sobre el mostrador y extrajo el botín, informó América Noticias.

El trabajador del negocio, al verse amenazado, se tiró al suelo con las manos en alto para evitar ser agredido.

El asalto duró menos de 20 segundos y provocó escenas de pánico. Varias clientas que se encontraban en el local corrieron despavoridas al notar la presencia de los delincuentes armados.

Afuera, vecinos observaron cómo los responsables escapaban a bordo de una motocicleta.

La zona donde ocurrió el hecho es considerada vulnerable por comerciantes y residentes, quienes aseguran que los delitos se han vuelto frecuentes.

Ante esta situación, los residentes reclaman mayor presencia policial. En particular, solicitan la reapertura de la comisaría que antes funcionaba en la cuadra nueve de la misma avenida y que fue trasladada a otro punto del distrito.