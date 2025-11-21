Las calles de Lima vuelven a ser escenario de violencia. Esta vez, un mototaxista fue acribillado por sicarios en la intersección de las avenidas El Sol y Nicolás de Piérola, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Según relataron testigos a RPP, el mototaxista avanzaba en su vehículo cuando fue interceptado por dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta.

Los atacantes efectuaron al menos diez disparos contra el mototaxista, quien falleció de inmediato, y luego escaparon a toda velocidad por la avenida El Sol.

Alertados por el hecho, los agentes del Serenazgo de Villa María del Triunfo iniciaron de inmediato una persecución por diversas calles del distrito.

Durante la fuga, los sicarios incluso dispararon contra los serenos, aunque ninguno resultó herido, según confirmó a dicho medio, Manuel Ramírez, gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de VMT.

“Los delincuentes se desplazan por la avenida Pachacútec y, ya cuando estaba por alcanzarle y nuestro vehículo iba a atropellar a estas personas, sacan una Mini Uzi, al parecer, y hacen siete disparos al vehículo que estaba haciendo el seguimiento correspondiente”, expresó.

El funcionario precisó que los proyectiles alcanzaron las llantas y la carrocería del patrullero municipal, dejándolo “inutilizado”.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional acudieron a la escena del crimen para iniciar las diligencias correspondientes.

Según fuentes de la investigación, la víctima fue identificada como Christian Napuri Basurto, de 39 años, quien tendría antecedentes por varios delitos.