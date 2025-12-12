El Gobierno Regional Piura, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la Asociación de Productores y Exportadores de Mango (APEM) y Agromercado sostuvieron una reunión multisectorial para coordinar acciones urgentes orientadas al control de la mosca de la fruta, una plaga cuya presencia podría generar restricciones y riesgos en las exportaciones de mango, uva y otros.

Durante el encuentro, realizado en la sede regional, el gobernador Luis Neyra reafirmó el compromiso del Ejecutivo regional con el desarrollo sostenible del agro piurano. Señaló que el GORE Piura respaldará la adquisición de insumos para combatir la mosca de la fruta y fortalecerá el trabajo articulado con las instituciones técnicas y los gremios productivos.

“Nosotros nos vamos a meter con todo en este trabajo conjunto porque sabemos la importancia que tiene controlar la mosca de la fruta durante el año para asegurar las exportaciones frutícolas de la región”, afirmó.

El director de Senasa Piura, Ángel Mena, y el presidente de APEM, Iván Vílchez, destacaron los resultados de la reunión y la disposición política del gobernador para apoyar las acciones fitosanitarias programadas. Ambos recordaron que la región produce anualmente más de 600 mil toneladas de fruta destinadas a mercados internacionales, por lo que es indispensable mantener condiciones sanitarias óptimas y ejecutar un control sostenido de la plaga que garantice la competitividad de los principales cultivos.

Las instituciones participantes acordaron continuar articulando esfuerzos técnicos y operativos para asegurar el cumplimiento del plan de control de la mosca de la fruta durante todo el año, a fin de proteger la campaña exportadora y fortalecer la posición de Piura como principal región frutícola del país.

La mosca de la fruta representa una amenaza constante para la producción de mango en Piura, una de las regiones agroexportadoras más importantes del Perú, donde esta plaga ataca más de 200 especies de frutas y hortalizas, causando pudrición interna y restringiendo el acceso a mercados internacionales.

A inicios de año, Piura enfrentó uno de sus peores escenarios con la mosca de la fruta, donde el 80% de la cosecha de mango quedó dañada, dejando solo el 20% apto para comercialización y generando millonarias pérdidas económicas debido a la falta de recursos para cumplir normativas sanitarias del Senasa.

Históricamente, antes de los avances en erradicación, la plaga provocaba pérdidas superiores al 40% de la producción frutícola en Piura, con estimaciones nacionales de hasta 100 millones de dólares anuales en daños para la agricultura peruana, afectando especialmente valles como Sullana y Tambogrande.

La mosca de la fruta ha causado pérdidas significativas en la producción hortofrutícola de Piura durante los últimos 10 años, especialmente en mangos, con daños directos que superan el 40% de la cosecha en periodos sin control efectivo, restringiendo exportaciones y elevando costos de postcosecha.