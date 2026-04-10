Con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera sur, el Gobierno dispuso el estado de emergencia en varios distritos de la región Tacna por un periodo de 60 días calendario. La decisión apunta a enfrentar delitos vinculados a la criminalidad organizada en esta zona del país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM, publicado el jueves 9 de abril de 2026.

Según la norma, la Policía Nacional del Perú estará a cargo del control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas durante la vigencia de la disposición.

El régimen de excepción alcanza a los distritos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, en la provincia de Tacna, así como al distrito de Tarata.

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