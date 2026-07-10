La infraestructura que cruza el río Tumbes presenta condiciones que requieren atención inmediata, según el Colegio de Ingenieros de Tumbes.

El puente, inaugurado en 1963 y considerado la principal conexión de la ciudad con el resto del país, ha resistido eventos climáticos como los fenómenos de El Niño de 1982-1983, 1998 y 2017, además del ciclón Yaku, pero actualmente enfrenta un escenario crítico.

Durante una entrevista en Canal N, el ingeniero Manuel Boggio explicó que la acumulación de sedimentos y vegetación ha reducido la capacidad del cauce alrededor de los estribos. Precisó que uno de los soportes registra más de tres metros de colmatación y otro supera los cuatro metros y medio.

Cabe mencionar que también advirtió que “Los puentes deben mantener un espacio libre entre el nivel máximo del río y la estructura. En este caso esa condición ya no se cumple”.

La inspección realizada también permitió identificar fisuras en algunos soportes y zonas donde el acero de refuerzo permanece expuesto con evidencias de corrosión. Ante ello, los especialistas recomendaron efectuar una evaluación estructural para conocer el alcance de los daños y ejecutar trabajos de mantenimiento antes del periodo de lluvias más intensas.

Los ingenieros señalaron además que el puente fue diseñado para soportar cargas de hasta 45 toneladas, aunque en la actualidad circulan vehículos que exceden ese límite, lo que acelera su desgaste.