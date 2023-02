La ex chica reality Alejandra Baigorria tuvo un emotivo momento al sincerarse en vivo con su padre, Sergio Baigorria, en ‘Mande Quien Mande’.

Este viernes 24 de febrero en el programa conducido por María Pía Copello, la empresaria de Gamarra participó en una dinámica donde confesó de que se disculparía con su progenitor.

“Te pido perdón si alguna vez fui dura, si alguna vez me alejé de todos, pero son momentos en la vida que a veces uno necesita, pero también te prometo que no te voy a volver a dejar nunca, pase lo que pase”, expresó la ex participante de ‘Esto Es Guerra’.

Tras el sentido mensaje de Baigorria, ambos rompieron en llanto. “Me hubiese gustado darle una familia a mi hija y estar juntos para siempre”, mencionó el burgomaestre.

“Y a pesar de eso, yo agradezco porque el día de ayer en el cumpleaños de mi papá, mi mamá estuvo presente y eso para mí fue muy importante porque yo nunca los he visto juntos, nunca los he visto darse un beso”, agregó la ex ‘combatiente’.

Alejandra Baigorria enfurece tras robo en su tienda: “Te voy a atrapar, te lo juro”

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria relató que un ladrón había ingresado a uno de sus locales en Gamarra para llevarse varias prendas de ropa.

“Me robaron y se han equivocado porque yo no lo voy a dejar pasar. Aquí tengo las imágenes. Te voy a atrapar, te lo juro. No me voy a dejar jamás. Porque en este país si alguien no hace nada todo seguirá igual”, escribió la novia de Said Palao.

En el ‘storie’, la ex participante de “Esto Es Guerra” se dirigió al usurpador para advertirle que lo encontraría, ya que tenía el registro de sus cámaras de seguridad.

