Alejandra Baigorria decidió pronunciarse públicamente a través de su canal de WhatsApp luego de varios días de silencio por el ampay de su esposo Said Palao en Argentina.
En video, la empresaria apareció visiblemente afectada, con la voz entrecortada, y explicó que no había hablado antes porque no se sentía preparada para hacerlo.
“Si no he declarado es porque realmente no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé qué es lo que siento, ni yo sé nada. Para mí estoy como en un momento bloqueada“, expresó entre lágrimas.
Luego continuó: “no la estoy pasando bien, es verdad. No quiero llorar, no me gusta que me vean así, pero es difícil para mí porque, obviamente, es una familia, tengo una familia. Ya no es un enamorado, no es nada, es una familia constituida. Es algo mucho más allá.”
La chica reality admitió que no tiene claridad sobre lo que ocurrirá: “todavía yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a pasar con mi familia, yo no sé nada. Necesito un tiempo para poder respirar, para poder asumir, para poder pensar”.