En medio de la polémica por el ampay de Said Palao en Argentina, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse públicamente y evidenció el impacto emocional que atraviesa, cuestionando además las reacciones en redes sociales.

A través de un video difundido en su canal de WhatsApp, la empresaria explicó que no habló antes porque no se sentía en condiciones de hacerlo.

“Si no he declarado es porque realmente no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé qué es lo que siento, ni yo sé nada. Para mí estoy como en un momento bloqueada“, expresó.

Luego continuó con: “¿Cómo puede haber una mujer riéndose del dolor de otra mujer? ¿Cómo puede existir gente que te desea hasta la muerte y cómo puede haber gente que piensa que todo es armado?” .

La chica reality también dejó en claro que no está aprovechando este doloroso momento para facturar y que solo está cumpliendo con sus contratos publicitarios.

“Si tengo que subir los reels y las cosas que ya he grabado… es porque son trabajos de años que vengo realizando para lanzar proyectos nuevos… lamentablemente cae en esta coyuntura” , explicó Alejandra.

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