El programa La Verdad a Prueba saldrá de la programación de Panamericana Televisión y fue la propia Andrea Llosa quien confirmó el fin del espacio.

La periodista respondió a una publicación del pódcast Show.pe, que adelantaba la salida de un personaje de la pantalla chica, y escribió: “Soy yo”.

Más tarde, la conductora volvió a pronunciarse en sus historias de Instagram con otro mensaje sobre el anuncio.

“Siempre confirmando mis propias primicias”, señaló, sin brindar detalles sobre las razones de la cancelación de su espacio televisivo.

De acuerdo con lo mencionado por el pódcast, la decisión estaría vinculada a los bajos niveles de audiencia del programa, que fue estrenado hace menos de tres meses.

“Lamentablemente se despide de las pantallas de televisión a menos de tres meses de haber estrenado. Nunca llegó a los 3 puntos de rating La Verdad a Prueba de Andrea Llosa. Se despide de la programación mañana (1 de mayo)”, indicaron.

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