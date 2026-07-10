El cantante y compositor puertorriqueño Bryant Myers llegará a Lima para brindar un concierto el próximo 14 de agosto.

Considerado uno de los principales exponentes del trap latino, Bryant Myers alcanzó reconocimiento internacional por su propuesta musical y por su influencia en el desarrollo del género. A lo largo de su carrera ha lanzado temas como “Pa Ti”, “Caile”, “4 Babys”, “Esclava”, “Gan-Ga” y “Narcotics”, que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

El artista también ha colaborado con reconocidos representantes de la música urbana, entre ellos Bad Bunny, Anuel AA, Myke Towers, Noriel, Jhayco, Miky Woodz, Maluma, Plan B, Arcángel, Ñengo Flow, Darell y Rauw Alejandro, consolidando una trayectoria dentro de la escena latina.

La preventa oficial de entradas se iniciará el 13 de julio, marcando el inicio de la venta para uno de los espectáculos de música urbana programados en el país.