El cantante argentino Max Carra fue anunciado como el segundo artista confirmado de FERITAC 2026, festival que se realizará el próximo 27 de agosto en el Parque Perú de Tacna como parte de las actividades por el aniversario de la Ciudad Heroica.

Con esta incorporación, el festival amplía su programación internacional, que anteriormente confirmó la participación del dúo Chyno y Nacho. La organización también adelantó que la cartelera continuará creciendo con el anuncio de nuevos artistas en las próximas semanas.

Max Carra ha ganado reconocimiento en la escena musical argentina gracias a una propuesta que combina cumbia, pop y ritmos urbanos. Su trayectoria incluye canciones como “Tu jardín con enanitos”, “UWAIE”, “Por fin me animo” y “El Trend”, temas que formarán parte de su presentación en Tacna.

FERITAC se ha consolidado como uno de los principales eventos culturales y musicales del sur del Perú, reuniendo cada año a miles de asistentes.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.