El estilista Carlos Cacho se mostró sensible al recordar, en una entrevista para ‘Beto a Saber’, al fallecido Marco Antonio Gallego Gonzáles, quien fue asesinado en el 2009.

En el programa de Willax, el maquillador expresó lo mucho que echa de menos a su mejor amigo y cómo suele tenerlo presente en su vida.

“Me duele todos los días de mi vida no poder ver a Marco Antonio como quisiera. Yo nunca volveré a tener un amigo como Marco Antonio nunca más. Lo extraño todos los días de mi vida. Cada vez que tengo un problema o algo que afrontar, siempre doy tres palmadas y siempre digo Marco Antonio, ayúdame”, expresó a Beto Ortiz.

Asimismo, Carlos Cacho reconoció que aún se sensibiliza al recordar a Gallego Gonzáles. “Si él me ayuda es porque sabe que jamás he traicionado su memoria, el amor y devoción que le he tenido siempre”, indicó.

“Lo he honrado todos los días de mi vida. Han pasado muchos años y sigo llorándolo porque es un vacío que yo tendré siempre. Marco Antonio fue un amor maravilloso que yo tuve, un hermano que la vida me lo dio y me lo quitó”, agregó.

