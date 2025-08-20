No se guardó nada. En una reciente entrevista, Cint Gutiérrez, más conocida en el mundo del espectáculo como Cint G, arremetió contra Leslie Shaw, a quien calificó de mediocre tras sus enfrentamientos con Marisol y el compositor Carlos Rincón.

“Todos le están dando la espalda a Leslie porque es muy soberbia. Es una artista mediocre porque ofende a sus colegas y así no llegará lejos”, expresó la cantante para Trome.

Luego añadió: “Ella habla de niveles, pero los niveles se le ven en la educación y es supergrosera”.

Cabe mencionar que la hija del recordado Tongo recomendó a Shaw acudir a terapia para tratar posibles problemas de ira, debido a sus múltiples conflictos con personajes del espectáculo.

Marisol y su fuerte comentario contra Leslie Shaw

Marisol habló a las cámaras de Amor y Fuego, para dejar en claro que fue ella quien ayudó a la Gringa a ingresar al género musical de la cumbia.

“Cuando ella nadie la conocía en la cumbia, yo le di la mano y grabé con ella” , indicó.

La Faraona también indicó que jamás conversaron sobre postular el tema y no quiso responder si la apoyará de ser admitido por los Latin Grammy.