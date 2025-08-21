Maju Mantilla y Gustavo Salcedo terminaron su matrimonio luego de varios años juntos. Dicha noticia fue confirmada por el empresario mediante un comunicado en redes sociales, donde aclaró que pese a la separación, ambos seguirán siendo padres responsables por el bien de sus hijos.

De acuerdo con Salcedo, esta decisión fue tomado tras varios meses de reflexión, emociones fuertes y una conciliación firmada por ambas partes.

Aunque se sabía que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estaban intentando salvar su matrimonio tras la polémica ocurrida en 2023, finalmente han decidido poner fin a su relación.

Ayer, miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo dio a conocer el fin de su matrimonio en sus historias de Instagram.

“ Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla ”, escribió al inicio.

En ese sentido, el empresario le agradeció a Maju Mantilla por los años compartidos.

“ Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos ”, agregó en su comunicado.

Finalmente, Salcedo aclara que no brindará más declaraciones al respecto: “ Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión ”.